Au sein du parc de Mondorf-les-Bains, la roseraie abrite un pavillon pour une petite restauration qui sera ouvert pour l’été avant des travaux d'envergure.

En juin 2016, sous un soleil éblouissant, le gratin de la politique nationale et locale se pressait pour inaugurer la nouvelle Roseraie du parc thermal de Mondorf-les-Bains. Il y avait là Florence André, la petite-fille d’Edouard François André, architecte-paysagiste et créateur du parc thermal en 1886, on avait baptisé une nouvelle rose et on s’émerveillait de 250 variétés de rosiers présentés sur plus de 15.000 m2.

© Domaine thermal de Mondorf

On oubliait un peu le bâtiment, construit à la fin des années 50, destiné à accueillir un restaurant, une brasserie ou un salon de thé. Il y a deux ans, Lex Delles qui était encore député et bourgmestre de Mondorf (DP) s’était ému de cet immobilisme.

Mais sans réel résultat.

La députée CSV Octavie Modert remet le couvert dans une question parlementaire et Lex Delles, devenu ministre du Tourisme se joint à François Bausch, ministre des Travaux publics pour se montrer rassurants dans leur réponse, promettant que le Domaine thermal, "seul responsable de l'exploitation du site, voire de la gérance de la cafétéria", ouvrirait l’établissement "certains jours par semaine pour la saison 2019".

POP-UP EN L'ÉTAT

Renseignements pris par RTL 5minutes auprès du Domaine thermal, confirmation est donnée que l’établissement ouvrira les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, les après-midis, avec une offre plutôt sucrée (pâtisseries, glaces, gaufres) destinée avant tout aux promeneurs du parcs et familles, une petite plaine de jeux jouxtant l’endroit. "Pour cette saison, ce sera dans les lieux en l’état actuel, comme un pop-up", détaille le Domaine thermal.

Des travaux ont récemment été entrepris par l'Administration des bâtiments publics pour une remise en état de l'existant, notamment de la toiture avec isolation thermique. Ces travaux seront poursuivis après la saison d’exploitation avec la réalisation d'une véranda le long de la façade dirigée vers le jardin des roses et de la mise en état des installations sanitaires et du chauffage.

«Une nouvelle offre de restauration sera proposée à partir de 2020» ajoutait encore la chargée de communication, sans toutefois en préciser l’orientation gastronomique.