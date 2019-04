C'est nouveau et ça pourrait bien changer nos habitudes en matière de pain: le distributeur automatique de baguettes s'est installé au Luxembourg.

C'est tellement évident qu'on regrette de ne pas y avoir pensé: le distributeur automatique de baguettes fait son apparition au Luxembourg. Cela permet de combler l'offre aux heures où les boulangeries sont fermées, voire quand même les stations services ne peuvent pas sauver les ventres affamés.

Pour l'instant, on compte deux machines installées à Esch-sur-Alzette et à Moutfort, mais d'autres communes se montrent intéressées, même si les boulangers locaux ne voient pas cette nouveauté d'un bon œil.

Les inventeurs de la Bredbox, félicités au concours Lépine, ont mis au point une machine qui chauffe le pain au fur et à mesure des commandes pour garantir une baguette fraîche à toute heure.

© Domingos Oliveira

Les pains sont fabriqués avec de la farine bio luxembourgeoise de manière artisanale. Ils sont stockés pré-cuit dans la chambre froide de la machine pour en terminer la cuisson à la demande.

ON A TESTÉ

Les baguettes sont vendues à 2 euros. Le fonctionnement est très simple: on glisse sa pièce dans la machine, on attend quelques instants et on récupère une baguette chaude que l'on emballe.

© Domingos Oliveira

L'odeur de pain frais est très appétissante et la croûte bien croustillante. À la dégustation, la pâte est un peu dense par rapport aux baguettes traditionnelles française, ce qui lui donne un côté un peu lourd. Mais globalement, on est au-dessus d'une baguette de station service.