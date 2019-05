Le site «We’re Smart» a classé le chef René Mathieu en troisième position des meilleurs restaurants du monde pour la qualité de sa cuisine des légumes.

En 2016, le site We’re Smart, qui fait la promotion de la cuisine autour des fruits et légumes, avait inclus La Distillerie, à Bourglinster, dans son top 25. L’année dernière il avait atteint la 4e place. Voilà qu’il fait encore mieux cette année en se hissant sur le podium, à la troisième place, derrière Xavier Pellicer (à Barcelone) et le Vrijmoed (à Gand) qui le devançaient déjà en 2018.

Le site souligne «largement inspiré par la nature qui l’entoure, René Mathieu met en exergue les moindres productions du verdoyant terroir Grand-Ducal. Les légumes, les fruits, les herbes sauvages sont les souverains de sa cuisine. Avec un talent reconnu aujourd’hui de toutes parts et une approche extrêmement créative d’une cuisine résolument dans l’air du temps et les goûts du moment, il est désormais l’un des chefs les plus axés sur le végétal de tout le Benelux.

C’est sa grand-mère qui l’a initié à la cuisine et aux légumes, et son grand-père, garde forestier, lui a appris à reconnaître les plantes. Le chef cueille lui-même plantes, herbes et fleurs, qu’il cuisine avec inventivité, audace et équilibre. Véritable amoureux des légumes et du végétal en général, René Mathieu a d’ailleurs sorti un livre qui présente des recettes et détaille les différentes plantes dans les différentes saisons.