Avec les températures caniculaires, on a envie de se rafraîchir le gosier. Nous avons choisi cinq glaciers artisanaux à Luxembourg et dans les environs.

Comme Roberto Benini dans Down by Law, "we all scream for ice cream"..

Rien de tel qu’une glace ou un sorbet pour se rafraîchir, mais de préférence une glace artisanale, faite maison, avec de bons produits. Petit tour d'horizon pour dégoter la crème de la glace.

1. BARGELLO

Dans le quartier de la gare ou avec son vélo triporteur, Laura Fontani s’est donné pour mission de faire découvrir l’art de la crème glacée aux Luxembourgeois. Elle est issue d’une famille de glaciers florentins, c'est dire qu'elle connaît les secrets des meilleures glaces, fabriquées sur place, de manière artisanale, sans colorants ni arômes artificiels.

© TripAdvisor

En cornet ou en pot, sur un bâtonnet ou au litre, on découvrira ses parfumes classiques (pistache, vanille, fruits de saison), mais aussi les nouvelles saveurs font leur apparition, en droite ligne de la tradition italienne: ricotta, figue et miel, fleur de bergamote ou mascarpone et café.

Ma préférée: le sorbet Mojito.

2. ANNA & PAUL

Depuis une année, ce glacier formé à Bologne est installé à Bertrange. Il fabrique tous ses produits sur place est s'est fait remarquer par des propositions originales comme une audacieuse glace au foie gras ou une très convaincante boule tomate, mozzarella et basilique. Sans aller dans ces extrêmes, il ne faut pas hésiter à goûter les mélanges de fruits comme avocat-citron vert ou grenade-poivron et litchi-fraise.

Qui peut le plus, peut le moins, et les parfums classiques sont évidemment présents. Et parce qu'ils sont perpétuellement à la recherche de nouveaux défis, un glace végane est à présent disponible.

Ma préférée: la glace aux noisettes du Piémont.

3. BONOMERIA

Situé près du Parc de Merl, ce glacier italien travaille des produits élaborés à partir d’excellentes matières premières naturelles, comme des noisettes du Piémont ou des fruits de saison. Les produits sont peu sucrés

Le choix est aussi de ne proposer que des parfums classiques avec quelques originalités saisonnières, comme le Fior di Basilico (au basilic frais).

Ma préférée: la glace à la pistache sans colorant vert!

4. MARCELLO

Nouveau venu sur la scène des glaces artisanales, ce glacier est distribués dans les restaurants du groupe Goeres et particulièrement à la Biscuiterie, au Parc de Merl. Elles sont faites maison par des pâtissiers, formés en Italie à la Gelato University de Carpigiani. Inspirées de l'Italie, les glaces sont réalisées à base de produits laitiers luxembourgeois.

Outre les classiques vanille, chocolat, fraise ou citron, on retrouve un parfum rhum-raisin très années 80, un caramel au beurre salé avec cacahuètes assez régressif et plusieurs fruits exotiques.

Ma préférée: la glace au yaourt et amarena

5. VENZIANO

En plein centre-ville, ce glacier historique fait le plein aux premiers rayons de soleil. A emporter en cornet ou sur-place en coupe (avec ou sans chantilly selon ce qui dicte votre balance), le choix des parfums à de quoi faire tourner les têtes car la liste est longue.

La maison fabrique sur place toute une série de glaces sur bâtonnets en y incluant des fruits, du chocolat, des noisettes.. régressif et délicieux

Ma préférée: le sorbet mangue sur bâtonnet.

Bonne dégustation!