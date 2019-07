Le premier Salon du vin vivant se tiendra ce week-end. L'occasion de mieux cerner ce qui se cache derrière les termes, bio, biodynamique ou naturel.

La viticulture a connu les mêmes travers que l'agriculture, étouffant la terre sous les produits chimiques utilisés pour faciliter le travail et enrichir plus vite les exploitants. On se retrouve alors avec des vins de masse, stériles, morts, sans risque et sans âme.

C'est là que certains vignerons ont pris le taureau par les cornes pour élever du raisin et en faire du vin autrement, dans le respect de la nature et des terroirs.

Au Luxembourg, il y a un bon lustre que Rostislava Petkova et François Dickes se passionnent pour ces vins au naturel qu'ils vont chercher aux quatre coins de l'Europe. Ils ont ouvert Vins Fins dans le quartier du Grund, un bar à vin où il fait bon traîner pour déguster les flacons qu'ils ont glanés.

Voilà qu'aujourd'hui l'idée germe de mieux faire connaître ces vins particuliers et les vignerons qui les fabriquent à travers un salon, puisque les pointures des foires aux vins laissent peu de place au naturel.

Ce sera donc True wines, le salon des vins vivants où importateurs et vignerons locaux et étrangers se partageront la vedette pour faire découvrir leurs crus, dans le cadre très post-industriel du restaurant The Farm, ce week-end des 6 et 7 juillet.

Le festival sera non seulement un lieu de rencontre, de découverte, d’échange et de dégustation, mais donnera aussi la possibilité à la vingtaine d'exposants de vendre leurs vins en direct aux visiteurs privés ou professionnels. Chacun s'acquitera de 7 euros pour recevoir un verre de dégustation qu’il gardera de stand en stand.

Difficile pour le consommateur de comprendre ce qui différencie les vins dits "bio" de ceux en "biodynamie" ou les vins "nature" des vins "naturels"… Et que dire des vins "sans soufre" ou plus justement "sans sulfite ajouté"... Un petit lexique s'impose pour comprendre ce à quoi on a affaire quand on parle de "vins vivants".

LE VIN BIOLOGIQUE

Le vin biologique existe officiellement depuis peu de temps (2012). Avant, il ne prenait en compte que la viticulture et non la vinification. Cette démarche oblige à n’ajouter aucun traitement synthétique et d’insecticide dans les vignes et, depuis peu, propose à réduire (légèrement) les intrants lors de la vinification.

En revanche, elle autorise l’acidification, la désacidification, le traitement thermique, l’ajout de tanins, l’ajout de copeaux de bois, de soufre, les levures industriels…

LE VIN BIODYNAMIQUE

Le vin biodynamique pousse la démarche des vins bio plus loin. Les vignerons qui utilisent cette méthode essaie d’intensifier la vie du sol afin qu’il y ait un meilleur échange entre la terre et la plante. Pour cela, ils se servent de préparations à base de plantes qu’ils infusent, dynamisent où macèrent afin d’aider la vigne à se renforcer et à mieux se développer. Ils utilisent aussi le calendrier lunaire afin que la plante, le sol et les influences lunaires se combinent au mieux. C’est un penseur et philosophe, Rudolf Steiner (1861-1925) qui instaura les bases de cette mouvance aussi appelé anthroposophie.

On y autorise le collage du vin et la filtration, la chaptalisation (ajout de sucre) uniquement pour les pétillants, mais par contre l’utilisation de dose de soufre plus basse que les vins bio.

LE VIN NATUREL

Le vin naturel n'est pas une appelation ou un label, il n'existe pas de charte au niveau Européen. Le seul repère sur lequel on peut se baser est l’Association des Vins Naturels qui a définis un cahier des charges à respecter.

Le vin naturel ajoute des exigeances de l'agriculture et de l'élevage biologique en n'autorisant aucun intrants ou techniques visant à modifier le jus originel. Les vendanges doivent être manuelles, les levures naturelles et le niveau de sulfites très faible.

Il existe aussi une autre section dans les vins naturels encore plus "jusqu’au boutiste", les vins Sans Aucun Intrants Ni Sulfites (S.A.I.N.S).

Le samedi 6 juillet de 12 à 22h et le dimanche 7 juillet de 12 à 18h à The Farm (80, rue de l’Aciérie à Luxembourg-Hollerich).