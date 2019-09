Changement de propriétaire et d'orientation culinaire pour ce restaurant situé en face des Rotondes à Bonnevoie.

Toutes choses égales par ailleurs (qualité de l'assiette, prix, service...), le succès d'un restaurant tient souvent à quelques aspects dont l'emplacement n'est pas des moindres. Ainsi, il est des endroits que l'on peut croire "maudit", ces restaurants qui changent d'affectation tous les six mois à un an et ne parviennent jamais à décoller.

C'est la mésaventure de ce coin d'immeuble, au bord de la Rocade de Bonnevoie qui a vu passer une bonne dizaine d'exploitants différents. Le dernier en date, Supperclub, aura laissé un bon souvenir et un décor contemporain suffisamment réussi pour que le nouveau n'ait qu'à rafraîchir les couleurs et améliorer le mobilier.

Place donc, depuis le début de l'été, au restaurant Le Privé qui a les cartes en main pour faire mentir la mauvaise étoile qui plane sur l'emplacement. Première bonne nouvelle: les propriétaires sont des professionnels de la profession puisqu'ils sont déjà à la tête des restaurants Cyrano et Bergerac, deux valeurs sûres du quartier.

Deuxième bonne nouvelle, ce sont aussi des professionnels aguerris qui œuvrent au travail au quotidien: Fredo en cuisine et Renaud en salle qui ont travaillé ensemble à La Rotisserie Ardennaise.

Autres raisons de croire au succès: un bon rapport rapport qualité-prix pour des plats classiques qui font toujours mouche: tartares (de thon ou de bœuf), salade César ou niçoise, entrecôte, côté de veau aux champignon, bouchée à la Reine, suprême de poulet, tagliatta de thon, pavé de saumon... Ce n'est pas d'une folle originalité, mais les assiettes sont généreuses et les produits sont frais et faits maison.

Le midi, le menu lunch est proposé au prix défiant toute concurrence de 17 euros pour entrée - plat - dessert (12,5 pour le plat seul, 14,50 pour deux services). La carte des vins visite les terroirs luxembourgeois et français avec des incursions italiennes. On se réjouit enfin, de plusieurs vins au verre à prix (très) raisonnables.