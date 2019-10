Les foires aux vins battent leur plein. L’occasion de faire des bonnes affaires. Le président de l’Association des Sommeliers du Luxembourg nous aide.

C’est un rendez-vous classique de l’automne: les hyper et supermarchés invitent leurs clients à leurs foires aux vins avec des milliers de bouteilles à prix réduit. Chacun y va de son slogan et du choix d’une thématique, mais l’idée est la même partout: prix barrés, accroches commerciales et autres promotions de "deux plus une gratuite"…

Le phénomène ne date pas d’hier puisque ce serait l’enseigne Leclerc qui aurait créé le mouvement il y a plus de 40 ans. Ce rendez-vous commercial est un moment-clé pour le chiffre d’affaires des grandes surfaces.

Avec 50 millions de bouteilles achetées chaque année, le groupe Delhaize ne peut pas manquer cette date. Sous le slogan «Vinolution Travels», l’enseigne entend promouvoir les vins français, et européens mais aussi les terroirs plus exotiques comme l’Australie, l’Afrique du Sud ou le Chili.

Niels Toase, président de l’Association des Sommeliers du Luxembourg s’est prêté au jeu et a dégusté 15 flacons, dans les règles de l’art. Il nous livre ses impressions au ses coups de cœur.

EN BLANC

Le choix du sommelier se porte sur un vin chilien, le Santa Tierra Estate, cuvée Reserva 5, 2018: "cinq cépages composent cet assemblage: sauvignon gris, chardonnay, sauvignon blanc, sémillon, viognier. Le nez est expressif, élégant et profond, assez complexe offrant des notes fruitées d’abricot, citron et pomme et florales de violette.

La bouche est sèche avec une attaque franche, un côté salin et des saveurs dominée par la minéralité. Le fruit est cependant présent avec des saveurs exotiques d’ananas et passion. Belle longueur en bouche et belle harmonie. À recommander sur du poisson, des asperges, ou des huitres."

14,50 pour trois bouteilles.

EN ROSÉ

La saison des pique-nique est terminée, mais il n’est pas trop tard pour trouver son rosé à boire entre amis de manière simple. C’est le Pink Flamingo, IGP Sable de Camargue, 2018 qui a les faveurs de Niels Toase.

"Une couleur d’un rose délicat avec un soupçon d’orange très attirante. Le nez évoque les bonbons anglais avec un aspect crémeux que confirme la bouche. C’est un rosé franc, où l’alcool n’est pas trop marqué. Pas trop acide, ce rosé est plaisant, même s’il manque un peu de tension."

13,18€ pour trois bouteilles

EN ROUGE

La dégustation a offert plusieurs bonnes surprises à notre sommelier qui nous a dégoté plusieurs bouteilles intéressantes.

Pas seulement des bouteilles d’ailleurs, puisque sa sélection englobe un vin proposé en "poche". "C’est un format intéressant qui permet de garder le vin frais pendant plusieurs semaines après son ouverture. L’emballage est pratique et écologique; il faut avoir de l’attention pour ces nouveaux packagings."

Le choix de Niels Toase se porte sur le Bivouac, pays d’Oc 2018, un vin à 100% issu du cépage merlot. "La couleur grenat n’offre qu’une concentration moyenne, normale pour sa jeunesse. Le nez est très plaisant, gourmand, avec des arômes de cerise, fraise, un peu de rose, de groseille. Un nez qui invite à la dégustation où les arômes correspondent au nez: fraise, framboise, petits fruits rouges, un peu de sous-bois. La concentration de tanins est moyenne et l’alcool est modeste mais bien intégré. C’est un pour tous les jours, pas de haut vol, mais qui fait ce qu’il doit faire."

7,04€ pour 1,5L

On reste dans le Languedoc pour une bouteille que le sommelier décrit comme «élégante», la sélection Art de vivre de Gérard Bertrand, en 2015. "Cet ancien joueur de rugby est un visionnaire pour la biodynamie dans le sud de la France. Avec cette bouteille en grès, il propose un très bel assemblage de syrah, grenache et mourvèdre. La couleur de grenat cuivré a déjà évolué. Le nez est net avec des arômes d’épices et de fruits confits, cuits et de garigue. On perçoit des notes tertiaires de cuir, de sous-bois et tabac. C’est un vin franc, avec des tanins caressants, une belle longueur et une belle texture."

8,69€ par bouteille.

Enfin, on remonte légèrement vers les côtes du Rhône avec un Vacqueyras, le Château Thézane, en 2017 qui offre la particularité d’être non seulement biologique mais aussi végane. La coopérative des Artisan vignerons propose ici un assemblage de syrah, grenache et carignan qui affiche 14,5°. "La couleur de rubis est typique de la région. Le nez est gourmand, ouvert avec des notes de fruits noirs, de cassis et d’épices légèrement fumées. La bouche confirme la réputation des Vacqueyras d’être des «petit chateauneuf» avec une explosion de fruits noirs et des parfums de garigue avec du romarin et du thym. C’est un joli vin qui se présente bien, avec des tanins puissants mais pas asséchants et une légère acidité. Je verrai bien ça avec une belle pièce de bœuf, sauve poivre ou avec une ratatouille."

8,69€ par bouteille.