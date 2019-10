Cinq ans après l'ouverture de Come à la maison, Séverin Laface multiplie les enseignes au sein de son espace de la route d'Esch.

Les plus anciens se souviendront du garage Opel de Jean Muller, d'autres signalent que l'endroit est "en face de la Bil", Séverin Laface, lui s'est "immédiatement projeté dans ces locaux pour en faire un concept store". C'est ainsi que l'énorme Robin du Lac est né en mai 2010, sur pas moins de 2.000m2.

"Mon premier métier, c'est la décoration d'intérieur", se souvient le sémillant entrepreneur dont la passion de la bonne cuisine et des bons produits a progressivement pris le dessus. Ainsi, les premières amours italiennes s'expriment depuis 5 ans au Come à la maison, le bien nommé avec son jeu de mot qui n'est pas une faute d'orthographe.

Les mamas aux fourneaux ont laissé place aux professionnels de la profession, mais le même soin et la même générosité demeurent avec une cuisine italienne de terroir, des recettes de tradition et des produits frais qui arrivent toutes les semaines directement de la botte.

L'offre s'étend au fur et à mesure du succès. Suivent donc un partenariat avec les cafés Knopes qui sont torréfiés sur place, un bar à vin (Come à la cave) avec 750 références et des dizaines de vins au verre, un espace de petite restauration à emporter (Focacceria), avec sandwiches, salades, pâtes et un restaurant de poisson (Come à la mer) où l'on peut déguster la bestiole de son choix sélectionnée sur l'étal.

Plus récemment, les propositions se sont encore étoffées avec Come à la pizza (est-il nécessaire d'expliquer ce qu'on y mange?), avec des recettes authentiques et traditionnelles, Come aux délices, une véritable pasticceria avec des spécialités siciliennes sucrées (dont des cannoli irrésistibles) et Come à la rôtisserie qui fait honneur aux viandes dans une ambiance de chalet suisse.

On n'oublie pas le corner de sushi et surtout le brunch du dimanche qui affiche un buffet gargantuesque et on salue l'énergie de Séverin Laface pour creuser le concept jusqu'à plus soif et valoriser produits et savoir-faire à travers tant d'idées différentes.