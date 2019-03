Une alternative plus légère et plus facile à la quiche? Cette irrésistible tortilla espagnole.

Une quiche sans lait ni crème, et même sans pâte? Impossible de ne pas penser à la délicieuse tortilla espagnole. Nous avons boosté cette omelette méridionale avec des patates douces et d’autres bonnes choses. Miamissime!



Pour 4 personnes:

1 grosse patate douce, en dés

1 blanc de poireau, en demi-rondelles

1 gousse d’ail, écrasée

150 g de jambon serrano, en languettes

huile d’olive

6 œufs

poivre et sel

2 c à c de paprika en poudre

Durée: 45 min.

Niveau: moyen

Type de plat: Lunch



1. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une petite poêle antiadhésive assez profonde, et faites-y revenir l’ail à petit feu pendant 1 minute. Ajoutez ensuite la patate douce et le poireau. Faites sauter pendant 5 minutes.

2. Pendant ce temps, dans une autre petite poêle, faites rissoler le jambon serrano jusqu’à ce qu’il croustille.

3. Battez les œufs en omelette et assaisonnez généreusement de poivre, sel et paprika.

4. Ajoutez le jambon dans les légumes et versez les œufs par-dessus. Faites cuire à feu doux pendant 10 minutes environ.

5. Retirez la poêle du feu. Placez une assiette au-dessus de la poêle (l’assiette doit être plus grande que la poêle) et retournez le tout d’un mouvement sec. Faites glisser la tortilla dans la poêle pour la faire cuire de l’autre côté également. Après 1 ou 2 minutes, retournez-la de nouveau en vous aidant de l’assiette. Servez sans attendre.