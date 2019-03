Ce snack que les Américains adorent est parfait pour un apéro sans prise de tête



Pour 12 bretzels

250 ml d’eau

1 c à s de sucre

2 c à c de levure sèche

400 g de farine + supplément pour le plan de travail

1 c à c de sel

filet d’huile de tournesol

1 blanc de poulet

moutarde (accompagnement)

Durée: 1h + 1,5 h de levée + 15 min. de cuisson

Niveau: moyen à difficile

Type de plat: bouchée d’apéritif



1. Faites tiédir l’eau. Retirez du feu. Ajoutez le sucre et la levure et mélangez jusqu’à ce qu’ils soient dissous. Laissez reposer 5 minutes.

2. Mettez la farine et le sel dans le bol du robot ménager. Placez le crochet ‘pâte’ et ajoutez l’eau avec la levure. Mixez pendant 1 minute à vitesse moyenne.

3. Augmentez la vitesse et mixez pendant 5 minutes.

4. Graissez un saladier avec de l’huile de tournesol et placez-y la pâte. Recouvrez-la de film alimentaire et laissez-la reposer dans un endroit chaud pendant 1 heure, ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.

5. Préchauffez le four à 220°C.

6. Divisez la pâte en 12 parts égales. Farinez le plan de travail et roulez-y une boule de pâte jusqu’à ce qu’elle forme un boudin étroit d’environ 40 à 50 cm. Disposez la pâte en forme de bretzel. Placez chaque bretzel sur une plaque tapissée de papier cuisson. Faites lever encore 30 minutes.

7. Battez légèrement le blanc d’œuf avec un filet d’eau. Badigeonnez les bretzels de ce mélange. Saupoudrez-les de sel marin.

8. Enfournez les bretzels et faites-les cuire 15 à 20 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.