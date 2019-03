Une bonne fois pour toutes: voici comment réussir parfaitement un bon wok épicé



Pour 4 personnes:

300 g de riz basmati

huile de tournesol

2 gousses d’ail, écrasées

5 cm de gingembre, épluché et râpé

1 botte d’oignons de printemps, hachés

1 piment rouge, haché

600 g de viande de porc, découpée en lamelles (steaks minute ou mignonnettes de porc)

1 brocoli, divisé en petits bouquets

425 ml de lait de coco

1/2 cube de bouillon de légumes + 250 ml d’eau

3 c à s de curry en poudre

poivre et sel

50 g de noix de cajou

15 g de coriandre, grossièrement hachée

Durée: 45 min.

Niveau: dîner

Type de plat: facile



1. Faites cuire le riz dans de l’eau salée en suivant les indications de l’emballage. 2. Faites chauffer un peu d’huile dans le wok ou dans une poêle et faites-y sauter l’ail, le gingembre, l’oignon de printemps et le piment pendant 2 minutes, à feu vif. 3. Ajoutez la viande et faites-la sauter pendant 3 minutes avant d’ajouter les brocolis. Poursuivez la cuisson pendant 3 minutes et mouillez ensuite avec le lait de coco et le bouillon. 4. Baissez le feu et ajoutez le curry en poudre. Faites mijoter 15 minutes, ou jusqu’à ce que le brocoli soit cuit al dente. Goûtez et assaisonnez de poivre et sel. 5. Faites dorer les noix de cajou dans une poêle sans matière grasse, à petit feu. Ne vous éloignez pas de la casserole, car les noix brûlent facilement. 6. Egouttez le riz et servez-le avec le curry. Décorez de noix de cajou et de coriandre.