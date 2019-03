Associez la soupe et les pâtes pour un repas réconfortant et ultra vite prêt



Pour 4 personnes:

huile d’olive

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, écrasées

400 g de haché mixte

4 cubes de bouillon de poulet + 2 l d’eau

250 g d’épinards

500 g de mezzelune tomate/mozzarella

425 ml de tomates concassées

poivre et sel

100 g de Parmigiano Reggiano, râpé

Durée: 20 min.

Niveau: dîner

Type de plat: facile



1. Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole et faites-y revenir l’ail et l’oignon à feu doux. Ajoutez la viande hachée et faites-la cuire pendant quelques minutes.

2. Mouillez avec le bouillon. Ajoutez ensuite les épinards, les tomates concassées et les mezzelune. Mélangez et faites mijoter pendant 5 minutes. Assaisonnez de poivre et sel.

3. Servez la soupe dans 4 assiettes et accompagnez-la de Parmigiano Reggiano.