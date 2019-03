Envie de gibier, mais pas des calories qui vont avec? Optez pour cette viande légère comme une plume (de pintade).



Pour 4 personnes:

1 pintade

beurre

huile d’olive

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, écrasées

250 g de champignons, en quartiers

5 brins de thym, noués en bouquet avec de la ficelle de cuisine

200 ml de vin blanc

1 cube de bouillon de poulet + 300 ml d’eau

1 kg de pommes de terre à chair ferme

100 ml de crème

poivre et sel

15 g de persil plat, haché

Durée: 60 min.

Niveau: plat principal

Type de plat: moyen à difficile



1. Coupez la pintade en 8 morceaux et assaisonnez-les généreusement de poivre et sel.

2. Faites chauffer une noisette de beurre et un filet d’huile d’olive dans une casserole, à feu moyen. Saisissez-y les morceaux de pintade, par portions.

3. Retirez la viande de la casserole. Faites-y revenir l’ail et l’oignon pendant 2 minutes. Ajoutez les champignons et le thym et faites sauter pendant 3 minutes. Mouillez avec le vin et faites évaporer pendant 1 minute avant de remettre la pintade dans la casserole et d’ajouter le bouillon. Couvrez la casserole et faites mijoter le tout, 30 minutes, à feu doux.

4. Faites cuire les pommes de terre dans de l’eau salée pendant 20 minutes.

5. Retirez à nouveau la viande de la casserole et réservez-la au chaud, enveloppée de papier aluminium.

6. Ajoutez la crème dans la sauce et faites-la épaissir pendant un moment. Assaisonnez de poivre et sel et remettez la pintade dans la préparation.

7. Egouttez les pommes de terre.

8. Saupoudrez la préparation de persil haché et servez accompagné de pommes de terre.