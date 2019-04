Le petit déjeuner Instagramable au goût d’été, prêt en un clin d’œil



Pour 4 personnes:

2 mangues, en dés

2 bananes, en dés

180 ml de lait

70 g de noix de pécan, grossièrement hachées

200 g de flocons d’avoine

2 c à s de raisins secs

2 c à s de miel

200 g de framboises, fraîches ou surgelées

1 c à s de sucre fin

2 c à s d’huile de tournesol



Durée: 30 minutes + congélation

Niveau: petit déjeuner - brunch

Type de plat: facile



1. Mettez 2/3 des bouts de mangue et de banane dans un sachet plastique et congelez-les.

2. Préchauffez le four à 200°C. Faites chauffer l’huile avec le miel, à feu doux. Versez ce mélange dans les flocons d’avoine, ajoutez les noix de pécan grossièrement hachées et mélangez. Etalez le tout sur une plaque tapissée de papier cuisson et enfournez pendant 20 minutes. Laissez refroidir complètement.

3. Faites chauffer les framboises avec le sucre et remuez jusqu’à ce que ce dernier soit dissous.

4. Au blender, mixez les fruits surgelés avec le lait. Versez dans 4 bols et décorez avec le reste de mangue et de banane, les raisins secs, le coulis de framboise et les flocons d’avoine croustillants.