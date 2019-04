Noirs comme l’enfer, mais divinement bons: connaissez-vous déjà les tortelloni noirs?



Pour 4 personnes:

500 g de tortelloni noirs fourrés au saumon

1 échalote, épluchée et coupée en deux

1 brin de thym

quelques brins de persil frisé

3 poireaux

2 dl de crème

2 dl de vin blanc

2/3 cube de bouillon de légumes

2 dl d’eau

50 g de noisettes, grossièrement hachées

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 40 minutes

Niveau: plat principal

Type de plat: facile



1. Coupez les poireaux en deux jusqu’à 15 centimètres de la racine, sans enlever celle-ci. Eliminez les feuilles extérieures trop dures. Rincez soigneusement. Versez un généreux filet d’huile d’olive dans une casserole, placez-y les morceaux de poireaux, face coupée vers le bas et faites-les cuire et colorer. Retournez les poireaux et couvrez-les d’1 cm d’eau. Assaisonnez de poivre et sel. Couvrez et faites cuire jusqu’à ce que les poireaux soient tendres.

2. Faites chauffer l’eau pour la sauce. Diluez-y le bouillon en cube et ajoutez le vin blanc. Ajoutez également l’échalote épluchée et émincée ainsi que le thym. Faites cuire et réduire de moitié. Ajoutez la crème et faites à nouveau réduire de moitié. Assaisonnez de poivre et sel.

3. Préparez les tortelloni comme indiqué sur l'emballage. Garnissez les assiettes de poireaux, puis de tortelloni. Nappez de sauce au vin blanc et décorez de persil et de noisettes.