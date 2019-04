Un cake ordinaire se transforme en petite œuvre d’art grâce à quelques astuces



Pour 6 personnes:

180 g de farine

2 c à c de levure chimique

170 g de beurre, fondu

100 g de noisettes, grossièrement hachées

50 g de biscuits au gingembre, grossièrement émiettés

3 œufs

150 g de yaourt à la grecque

1 sachet de sucre vanillé

200 g de sucre

60 g de cacao en poudre

80 ml de jus d’orange

250 g de chocolat noir

250 ml de crème fraîche

sel

beurre



Durée: 1 heure 5 min

Niveau: dessert

Type de plat: facile



1. Préchauffez le four à 190°C. Fouettez le yaourt avec les œufs. Dans un autre bol, mélangez la farine avec le cacao, la levure chimique et une pincée de sel.

2. Mixez le beurre avec le sucre et le sucre vanillé en mousse aérienne. Incorporez-y le mélange aux œufs en mixant encore. Ajoutez ensuite le mélange de farine, par portions, et continuez de mixer le plus lentement possible. Incorporez les noisettes et les biscuits au gingembre dans la pâte, ainsi que le jus d’orange.

3. Beurrez et farinez 6 moules en turban et versez-y la pâte. Lissez la surface à la spatule. Enfournez pendant 50 minutes environ. Sortez du four et laissez refroidir 5 minutes avant de démouler. Faites refroidir les cakes sur une grille.

4. Faites chauffer la crème juste sous le point d’ébullition. Versez-la sur le chocolat en morceaux et faites fondre celui-ci en remuant. Laissez refroidir quelques instants et versez ensuite le chocolat sur les cakes. Décorez éventuellement d’un supplément de noisettes hachées.