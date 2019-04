Ajoutez ces super aliments dans votre smoothie du matin, et vous n’aurez pas faim avant midi



Pour 1 smoothie bowl:

30 g de quinoa bio

2 c à c de graines de chia

1 banane

poignée d’épinards

1/2 avocat

120 ml de lait entier

100 g de yaourt à la grecque

1 c à s de miel

1 c à s de pistaches

40 g de framboises

40 g de myrtilles



Durée: 10 min.

Niveau: petit déjeuner

Type de plat: facile



1. Coupez la banane en rondelles, glissez-les dans un sachet plastique et placez-les au congélateur pendant au moins 2 heures. Faites-le éventuellement la veille.

2. Faites cuire le quinoa, égouttez-le et laissez-le refroidir. Evidez la chair d’un demi-avocat. Hachez grossièrement les pistaches.

3. Au blender, mixez le quinoa cuit avec 1 c à c de graines de chia, la banane congelée, les épinards, la chair d’avocat, le lait, le yaourt et le miel.

4. Versez le smoothie dans un bol et décorez avec le reste des graines de chia, les noix et les fruits.