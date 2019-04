Plus croquante, plus légère et plus estivale que la pizza, la flammeküche pleine de légumes



Pour 2 personnes:

1 rouleau de pâte brisée

150 g de fromage crème

4 asperges vertes

100 g de haricots princesse, coupés en deux

200 g de jambon cru, en languettes

2 oignons de printemps, en rondelles

2 c à s de pignons de pin, grillés

1/2 courgette, en tranches fines

3 c à s de Parmigiano Reggiano, râpé

poignée de roquette

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 30 min.

Niveau: lunch - dîner

Type de plat: facile



1. Eliminez la base dure des asperges et coupez-les en tronçons de 3 cm. Faites-les blanchir, ainsi que les princesses, dans de l’eau légèrement salée.

2. Préchauffez le four à 220°C. Mélangez le fromage crème avec la moitié du Parmigiano Reggiano râpé. Assaisonnez de poivre. Déroulez la pâte brisée et tartinez-la de fromage crème. Disposez-y le jambon et les légumes et saupoudrez du reste de fromage râpé. Arrosez de quelques gouttes d’huile d’olive. Enfournez pendant 15 min.

3. Décorez la flammeküche d’oignons de printemps et pignons de pin. Parsemez de roquette et servez immédiatement.