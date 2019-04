Le goût des vacances? Ces aubergines farcies avec une petite touche exotique



Pour 4 personnes:

2 aubergines, coupées en 2 dans la longueur

250 g de haché de poulet

1 échalote, émincé

1 gousse d’ail, écrasée

2 tomates

1 c à s de concentré de tomates

1 piment chili rouge, haché

1 c à c de poivre de Cayenne

1 c à c de paprika en poudre

2 c à s de persil, haché

poignée de feuilles de menthe

100 ml de yaourt entier

huile de tournesol

sel



Durée: 55 min.

Niveau: plat principal

Type de plat: facile



1. Préchauffez le four à 180°C. Arrosez la face coupée des aubergines de quelques gouttes d’huile. Placez-les dans un plat allant au four, face coupée vers le haut et enfournez-les pendant 15 minutes.

2. Coupez 1 tomate en petits morceaux. Versez 1 filet d’huile de tournesol dans une poêle et faites-y cuire la viande hachée avec l'échalote, le piment et l’ail. Ajoutez le concentré de tomates et un filet d’eau. Incorporez la tomate hachée et faites mijoter le tout pendant 5 minutes. Assaisonnez de poivre de Cayenne, paprika en poudre et sel.

3. Retirez la poêle du feu et incorporez le persil dans la préparation. Entaillez la chair des aubergines pour y faire de la place pour la sauce. Ecartez la chair et versez la farce dans les aubergines. Coupez l’autre tomate en tranches fines et recouvrez-en les aubergines farcies.

4. Enfournez les aubergines pendant 30 minutes. Décorez de feuilles de menthe et d’une cuillérée de yaourt.

Présentation: Délicieux avec du pain pita, du riz ou du couscous.