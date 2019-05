Den 1. Mee ass den Dag vun der Aarbecht an do gëtt zu Lëtzebuerg traditionell vu ville Veräiner e Meekranz gebastelt an dono am Clubhaus opgehaangen.

Um Dag vun der Aarbecht wäert et och 2019 nees vill Leit an de Bësch zéien, fir gemeinsam e Meekranz ze bannen.



Hutt och Dir e Meekranz gebastelt, da schéckt eis Är Fotoen eran!