D’Präisser falen a falen an ëmmer méi dacks erwëscht een sech dobäi, léiwer bëlleg nei anzekafen ewéi eppes Ales unzedoen.

Wei laang hält een nach en T-Shirt oder eng Jackett?

De Konsum ass e feste Bestanddeel vun eiser Gesellschaft, ma mat de Fakte ronderëm beschäftege mer eis manner gär: 30% aus eiser Garderob di mer ni un, fir d’Produktioun vun enger eenzeger Jeans-Box brauch et 50 Buedbidde Waasser a vun alle Leit di am Textil-Secteur schaffen, sëtze 70% an Asien.

Am Reportage gi mer der Fro no, wat Moud nohalteg mécht a sichen no Alternativen zu der sougenannter “Fast Fashion”. Zum enge fënnt een déi a Fachgeschäfter, zum aneren awer och ëmmer méi a Supermarchéen a bei grousse Kleeder-Chaînë – hei muss een sech d’Etiketten allerdéngs mi genee ukucken, well d’Definitioun dovun, wat als “green”, “eco” oder “fair” bezeechent gëtt, variéiert.

Eng weider Alternativ bitt de sougenannte “upcycling”, bei dem aus ale Kleedungsstécker neier designt ginn. Dem huet sech zum Beispill de sozio-ekonomesche Projet BENU verschriwwen, dee komplett nom System vun der Kreeslafwirtschaft funktionéiert. D’Ziel vun nohalteger Moud soll et awer op kee Fall sinn, alles aus sengem Kleederschaf erauszegeheien an et duerch “fair” gelabelt Kleeder ze ersetze – der Meenung ass den Andy Schammo.

Hien huet säin eegene Konsum reduzéiert a setzt sech zanterhier och dofir an, ëffentlech op d’Mëssstänn an der Textilindustrie opmierksam ze maachen. Och hien hu mer am Sujet suivéiert.