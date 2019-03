Zu Lëtzebuerg fänkt nom traditionelle Liichtmëssdag, den 3. Februar, eng geckeg Zäit un: Et ass Fuesent. Bis Äschermëttwoch am Mäerz sinn d'Boke lass.

D'Fuesent huet schonn eng laang Traditioun zu Lëtzebuerg, an deem Sënn gehéieren déi vill Baler fir Grouss a Kleng, sou wéi déi sëlleche Kavalkaden uechtert d'Land schonn zum feste Bestanddeel vun der geckeger Zäit.





Fuesbaler



9. Mäerz

- Präismaskebal zu Maacher an der Kellerei Bernard-Massard

- Afestëmmung um Bananebal zu Gréiwels am Centre Nei Brasilien

- Präismaskebal "Alles op der Kopp" zu Foulscht am Centre culturel

10. Mäerz

- Kannerfuesbal ze Gaasperech mat Animatioun am Porheem, vu 14 bis 18 Auer

16. Mäerz

- Kannerfuesbal um 15 Auer zu Lampech, duerno Fliichtebal fir déi Grouss um 21.12 Auer

23. Mäerz

Frou-Frou an der Caves Vinsmoselle zu Gréiwemaacher

23.-24. Mäerz

Escher Fuesend: Kapesëtzung "Déi nei Fues-Revue" (23. Mäerz)

30. Mäerz

- domPiraten am Festzelt am Zentrum vu Péiteng

- Halleffaaschten zu Réimech, grousse Bal mam Dj Al

Kavalkaden

3. Mäerz

40. Editioun Dikrecher Kavalkad

10. Mäerz

30. Editioun Schëfflenger Kavalkad

17. Mäerz

Kannerkavalkad zu Käl

24. Mäerz

Escher Kavalkade

30. Mäerz

Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg

31. Mäerz

- Réimecher Kavalkad

- Péitenger Kavalkad

Opgepasst, d'Police kontrolléiert

Wärend der ganzer Period vu Fuesent, dat bis de 17. Mäerz, ass d'Police verstäerkt am Stroosseverkéier ënnerwee. Hei si souwuel preventiv awer och repressiv Aktioune geplangt, fir d'Sécherheet am Trafic ze garantéieren an Accidenter ze'evitéieren. Haaptsächlech soll déi iwwerdriwwe Vitess an alkoholiséiert Fuere bestrooft ginn.

Grad ronderëm déi gréisser Fuesmanifestatioune wäerte méi Kontrolle gemaach ginn.

PDF: Schreiwes vun der Securité Routière

Réimecher Stréimännchen

6. Mäerz: All Joer um Äschermëttwoch gëtt zu Réimech de "Stréimännche" verbrannt. Dës lokal Traditioun ass d'Enn vun der geckeger Bokenzäit un der Musel an bedeit och gläichzäiteg d'Enn vum Wanter.

Start: 19.30 Auer beim Café "A Fuesend" zu Réimech bei der Place Nico Klopp.

Buergbrennen

Samschdeg 9. Mäerz / Sonndeg 10. Mäerz: Iwwerall uechtert d'Land gëtt um Weekend vum Faaschtsonndeg, och Buergsonndeg, e grousst Feier gemaach, dat e symbolescht Verbrenne vum Wanter duerstellt.

- Zu Eeschweller ass d'Buergbrenne mat Freedefeier an der ZI Salzbaach zu Wolz schonn den 8. Mäerz.

