Dat war wuel deen ongewéinlechste Funksproch, deen am Tower am saudiarabeschen Dschidda erakomm ass. E Puppelchen gouf um Terminal vergiess.

Fir datt e Fliger ëmdréinen dierf, brauch et schonn en uerdentleche Grond, zum Beispill wéinst engem technesche Problem oder e medezineschen Noutfall. Esou Virfäll kaschten nämlech net grad wéineg, dovun ofgesinn, dass et immens opwänneg ass.

Esou en Appell huet de Pilot vum Saudia-Vol SV832 e Méindeg misse maachen. Am Tower huet de Pilot gefrot, fir nees dierfen ëmzedréinen an direkt ze landen. De Fliger war um Wee op Kuala Lumpur. Eng Passagéierin hat de Pilot drop opmierksam gemaach, eppes ganz Wichteges am Boarding-Beräich vergiess ze hunn - hiert Kand.

Am Tower huet ee sech fir d'éischt misse beroden, wat an esou engem Fall iwwerhaapt ze maachen ass. Vun där Diskussioun tëscht dem Pilot an de Leit am Tower zirkuléiert e Video an de sozialen Netzwierker.

No e puer Minutten Hin an Hier, an ee sech sécher war, sech net verhéiert ze hunn, huet de Pilot dierfen Demi-Tour maachen.