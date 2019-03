E Freideg den Owend goufen am Shoppingzenter zu Bartreng déi nei Fashion Trends fir d'Fréijoer an de Summer 2019 fir d'Damme gewisen.

Ënnert anerem hunn do d'Lëtzebuerger Influencerinnen a Fashionexpertinnen Natascha Bintz, Anna Katina, Emski an Tania Abreu hir Insidertipps verroden. Si hunn déi neiste Trends vu renomméierten Designermarken ewéi Hugo Boss, Ted Baker, Patrizia Pepe, Max Mara, Max & Co, Essentiel, SET, STAND, Drykorn um Catwalk presentéiert.

Zesumme mam Moderator vum Owend, dem Yayavanchique, haten d‘Bloggerinnen och eng flott Diskussiounsronn zum Thema Fashion. Vill Leit a Fashion-Passionéierte haten de Wee bei den éischten Defilé an deem Genre fonnt.