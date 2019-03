Impressioune vum Freideg den Owend zu Munneref vum René Scho.

E Freideg war et nees esou wäit: D'Ekippe vun RTL Lëtzebuerg a vill - fräi - Mataarbechter hunn nees zerwéiert fir de gudden Zweck.

An engem schicke Kader mat engem genësserleche Menü gouf fir den Télévie gesammelt! An et gouf net nëmme gutt giess, gelaacht a fotograféiert, zum Schluss gouf och nach gedanzt!

Iwwregens: Dee groussen Télévie-Dag 2019 ass den 27. Abrëll.

Weider Detailer iwwer den Télévie op televie.lu.