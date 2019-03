No 46 gemeinsame Joren a 40 Joer Bestietnes hu sech den Thomas Gottschalk a seng Fra Thea getrennt.

Dat huet hiren Affekot e Méindeg confirméiert.

1972 huet d'Koppel sech kenne geléiert, no 4 Joer war d'Hochzäit an et koumen 2 Bouwen no. Dass et eriwwer wier, hu si kengem verroden. Frënn hunn an de leschte Méint just festgestallt, datt et méi roueg ëm déi 2 ginn ass. Besonnesch zanter d'Villa zu Malibu bei de schroe Bëschbränn am November de Flamen zum Affer gefall ass, wier d'Thea ëmmer méi dacks am Appartement zu New York gewiescht, ouni den Thomas.

Viru 46 Joer hat den Thomas Gottschalk d'Thea op engem Medezinerbal zu München kenne geléiert. Aus dem Treffen um Fuesbal gouf déi grouss Léift. D'Trennung ass fir vill Leit elo wuel fir d'éischt emol e Schock. Den däitschen Entertainer hat a senger Biografie "Herbstblond" iwwer seng Bezéiung geschriwwen, dass hien ouni seng Fra net dee Mënsch wier, deen hien haut ass.