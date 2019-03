Den 21. Mäerz 1985 gouf d'Prinzessin Claire zu Filderstad an Däitschland gebuer.

D'Prinzessin Claire vu Lëtzebuerg ass dat zweet Kand vum Hartmut a Gabriele Lademacher. Am Alter vun 11 Joer ass si mat hiren Elteren an d'USA ausgewandert, wou si zu Atlanta gewunnt huet, ier se 1999 nees zeréck an Däitschland geplënnert ass. Si huet hire Bachelor "International Communications" zu Paräis gemaach.

© Anne du Chastel

Am Dezember 2012 huet si sech mam Prënz Félix vu Lëtzebuerg verlobt, den 21. September 2013 hu si sech bestuet. Do krut si och den Titel "Prinzessin vu Lëtzebuerg". De 15. Juni 2014 ass hir Duechter Amalia Gabriela Maria Teresa zu Lëtzebuerg gebuer ginn, den 28. November koum dunn nach hiert zweet Kand, de Prënz Liam Henri Hartmut op d'Welt.