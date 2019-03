Um groussherzoglechen Haff gëtt dëse Freideg Gebuertsdag gefeiert. D'Grande-Duchesse Maria Teresa kritt nämlech hir 63 Joer.

Den 22. Mäerz 1956 koum si zu Havana op Kuba op d'Welt. Si huet an der Schwäiz Politikwëssenschafte studéiert, wou si och de Grand-Duc Henri kennegeléiert huet. 1981 bestit sech d'Koppel. Si huet 5 Kanner.

D'Grand-Duchesse Maria Teresa setzt sech a ville Beräicher an, do zum Beispill géint d'Gewalt géint Fraen a Krichsgebidder. Enn Mäerz ass an deem Kader och een internationale Forum, deen op Initiative vun der Grande-Duchesse an d'Liewe geruff gouf. Si engagéiert sech awer och géint d'Aarmut an déi sozial Exklusioun.