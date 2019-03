Porto, déi zweetgréisst Stad a Portugal. Iwwersat heescht et wuertwiertlech Hafen, deen een op der Amalia Rodigues emol ganz anescht erliewe kann.

Mat 238.000 Awunner ass Porto och d'Haaptstad vum District Porto an huet sech am Laf vun der Geschicht als wirtschaftlechen a kulturellen Zentrum vun Nord Portugal entwéckelt.

De Rio Douro, dee westlech an den Nordatlantik fléisst, bitt engem d'Méiglechkeet, fir Porto a seng Nopesch-Stied emol aus enger ganz anerer Perspektiv ze erliewen.

Eng vu ville Méiglechkeeten ass eng Croisière um Douro. D’Amalia Rodrigues ass zanter leschter Woch de Naschtquakert, also d’Nesthäkchen hei um Floss an bitt engem 66 Duebelzëmmer un. Mat sengen 80 Meter Längt an 11,4 Meter Breet kann dëst Schëff 132 Passagéier ënnerbréngen. Dobäi kënnt, dass d’Amalia Rodrigues ënner Lëtzebuerger Pavillon fiert.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Lescht Woch gouf d'Boot offiziell mam Numm Amalia Rodrigues ageweit, en Numm, deen un déi portugisesch Fado-Sängerin erënnere soll, déi Sängerin, déi de Fado-Style an de 50er Jore weltwäit bekannt gemaach huet an och als Ambassadrice vun der Kultur gegëllt huet. Leschte Méindeg gouf d'Schëff awer och vun engem Paschtouer geseent.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Dëst Schëff ass iwwregens dat 6. vum Familljebetrib Croisi Europe a mëttlerweil këmmert sech déi 3. Generatioun schonn drëm. Esou gëtt bei all Aweiung eng Daf-Giedel an en Daf-Pätter erausgesicht, fir dee grousse Moment, wann d'Fläsch Schampes dowidder geheit gëtt, ze garantéieren, ma fir d’Daf-Giedel war dat dëst och Neigebitt.

D'Amalia Rodrigues ass e Croisière Schëff, dat vun 3,650 PS staarke Motoren ugedriwwen gëtt an extra fir d’Flëss concipéiert gouf, och fir de Kaptän Helder eng nei Erausfuerderung. Och kulinaresch ass u Bord gesuergt. De Chef an der Kichen ass responsabel fir d'Iessen op deene 6 Croisièresschëffer vum Familljebetrib an definéiert d'Iessen nom Land, wou se grad sinn.

Portugal an esouguer Spuenien emol op eng ganz aner Aart a Weis entdecken, mat der Amalia Rodrigues ass dëst elo méiglech um Douro, fir déi, déi moies ëmmer nees gären an enger anerer Stad erwäche wëllen.