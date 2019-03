E Freideg den Owend an eiser Emissioun Live! Planet People sinn d'Michèle Frantz an den Adolf “Ady” El Assal eis Invitéen am Studio.

D’Michèle Frantz krut virun 10 Joer eng nei Nier transplantéiert, nodeems si dräi Joer op der Waardelëscht stoung. Och wa Komplikatiounen net ausbliwwe sinn, an si och haut nach vill gesondheetlech Problemer huet, ass si frou, dass si dës zweete Chance krut. Si an hir ganz Famill wëssen deemno aus eegener Erfarung, wéi wichteg Organspende kënne sinn. Hire Brudder Alain Frantz huet dowéinst virun dräi Joer d’Initiativ “Well all Choix zielt” gegrënnt, déi zesumme mat "ProTransplant" sensibiliséieren an informéiere wëllt. Pénktlech fir d’Informatiounswoch iwwert d’Organspend gouf an Zesummenaarbecht mam Kënschtler Jacques Schneider d’Campagne #LIEWEN lancéiert.

An dësen Deeg leeft an de Kinoen de Film “SAWAH” vum Adolf “Ady” El Assal un. De Realisateur a Produzent huet sech dobäi vu sengem eegene Liewen tëscht Egypten a Lëtzebuerg inspiréiere gelooss. Och seng Eltere sinn éischter duerch Zoufall am Grand-Duché gelant, an och hien huet schonn d’Erfarung gemaach, dass e Lëtzebuerger Pass mat engem däitsche Virnumm an engem arabesche Familljennumm op der Grenz heiansdo fir Mëssverständnesser suerge kann.