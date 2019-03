E Freideg den Owend, 22. Mäerz war déi 3. Kapesëtzung vum KaGePe am Centre de Loisirs zu Lamadelaine an d'Boke waren nees gutt drop ...

Och déi 3. Kapesetzung vum KaGePe e Freideg, den 22. Mäerz 2019 war nees e Succès op der ganzer Linn. Am Centre de Loisirs zu Lamadelaine ware vill flott Boken an et gouf sech herrlech ameséiert mat allen Acteuren a mam Käpt'n, dem Matrous, dem Lisa an den Hüette Maria a Susana.

Fotoen: Tom Jean

