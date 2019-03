1983 ass de Johann Lafer Kichechef vum Restaurant Le Val d’Or zu Guldental ginn, den zu dem Ament schonn ee Stär am Guide Michelin hat.

Innerhalb vu véier Joer huet hien de Restaurant op zwee-Stären-Niveau bruecht. Am Dezember 1994 ass de Restauran op eng nei Adress geplënnert, an d’Stromburg zu Stomberg bei Bingen, an huet bis haut de Stäreniveau behalen.

Dëst Joer huet de Johan Lafer ugekënnegt nei kulinaresch Weeër ze goen, sech vum Drock vun der Stärekichen ze befreien. Dofir huet de Restaurant Le Val d’or elo seng Dieren zougemaach fir dass op der selwechter Plaz den neie Restaurant mam Numm Johann’s konnt ageweit ginn.

Vu Wiener Schnitzel bis Kaiserschmarren fënnt een elo op senger Kaart. Dës Entscheedung wier Deel vun engem ganzen neie Konzept ronderëm all seng verschidde Servicer déi hien ubitt, seet den 62-järege Kach.