"Pick it up !" nennt sech d‘Aktioun déi den Didier Piccard fir de ganze Mount Mäerz virgeholl huet. 30 Minutten Knascht asammelen all Dag bei all Wieder.

Zesumme mat senger Duechter huet hien aus Zoufall eng Kéier gesinn, wéi vill Knascht laanscht eis Landstroosse läit. Wéi de Grafiker dunn och gesondheetlech gerode krut, sech all Dag 30 Minutten un der frecher Loft ze beweegen, huet hien zwou nëtzlech Saache matenee verbonnen.

Fir net nëmmen ze sammelen, mä och op dëse Problem ze sensibiliséieren, geet de Grafiker dofir de ganze Mäerz, a senger Mëttesstonn, all Dag Offall uechtert de Grand Duché asammelen. De Bilan ass leider iwwerall dee selwechten, meeschtens huet hie ganz séier eng Tut voll… Dat féiert hien dann an de Recycling Center.

Wéi vill Kilo Dreck dobäi schonn zesumme komm sinn, kann een op Facebook suivéieren. Seng Recolte verëffentlecht hien nämlech op sengem “Pick it up"-Grupp op Facebook. Bannent 25 Deeg ass hien sou schonn 750 Minutte getrëppelt, eng Streck vun 28 Kilometer an do koumen iwwer 80 Kilo Knascht zesummen!

Net nëmmen d'Quantitéit huet hie schockéiert, mä och wat hien esou agesammelt huet. Virun allem awer dat en apaart vill Iwwerreschter vun Alkoholeschem Gedrénks fënnt, vu Wodka bis Béier.

Well et sou frappant ass, wäert den Didier Picard och elo Enn des Mounts net ophale mat senger Sensibiliséierungs Campagne. D’Aktioun soll nach wieder goen. "Pick it up" eng ASBL ginn. Schonn elo hunn sech him aner „Pickies“ ugeschloss, an hien hofft op nach méi Leit, déi wéi hie Bësch a Gewaan vu Béchse Plastik Verpackungen erëm propper wëlle kréien.

Iwwert seng Facebook Säit „Pickitup“ fënnt een all Informatiounen, wat wou wéini gemaach gëtt. Mä eigentlech brauch all Eenzelen nëmmen eng Tut an e puer Händschen an da kann et lass goen.

E klenge Rappell: E Becher aus Styropor brauch 50 Joer fir sech ze zersetzen eng Bécks bis zu 200 Joer a bal 500 Joer dauert et fir eng Plastiksfläsch!

Doriwwer maachen sech déi Leit, déi hire Knascht beim dem Autofueren einfach aus der Fënster puchen, wuel keng Gedanken.

D’Equipe vum Magazin huet hie bei enger Botztour begleet.