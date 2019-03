Am Hibléck op d'Traditioun, huet d'Fédération des Patrons Boulangers-Pâtissiers an der RTL City eng Bretzel verschenkt.

Ganz no der Traditioun vum Bretzelssonndeg, deen dëst Joer den 31. Mäerz zelebréiert gëtt, mussen d'Männer hirer Auserwielten eng Bretzel offréieren. 3 Woche méi spéit, op Ouschtersonndeg, dierf d'Fra sech mat engem Schockelasouschteree revanchéieren.

RTL NEWS: Wie kritt se dann elo, d'Bretzel?

Och wann et bis Bretzelssonndeg nach e puer Deeg sinn, huet d'Fédération de Patrons Boulangers-Pâtissiers e Mëttwoch, 27. Mäerz, hir Bretzel scho verschenkt. Fir si ass et als flotte Geste geduecht, deen dës al Traditioun an de Beruff vum Boulanger-Pâtissier nees en Valeur setze soll.