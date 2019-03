Virun de Kavalkaden zu Péiteng an zu Réimech dëse Sonndeg, war e Samschdeg den Owend zu Waasserbëlleg schonn déi véierten Nuetskavalkad.

30 Ween, 8 Museksgruppen an 12 Fouss-Ekippe ware mat derbäi, wéi et um 18.11 Auer lassgoung.

Am Ganze war et ewell déi 32. Waasserbëlleger Kavalkad, déi zanter 2004 vun de „Bëllaja Bratzelsgecken“ organiséiert gëtt, nodeems et se och an de 60er a 70er Jore schonn s 16 Joer laang gouf. Als Nuetskavalkad war et dëst Joer déi 4. Editioun.