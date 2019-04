1989 huet de Päiperleksgaart zu Gréiwemaacher eng éischte Kéier seng Dieren opgemaach. Den 1. Abrëll 2019 sinn dat ewell schonn 30 Joer hier.

Gegrënnt gouf dat klengt tropescht Paradäis vun der Famill Clasen vun der Kellerei Bernard Massard. An de Joren duerno huet sech d'Zär zu enger beléifter Touristenattraktioun un der Musel entwéckelt. No 20 Joer ass de Betrib dunn un de Grupp elisabeth iwwergaang, déi sech 2011 nach mat Yolande Coop zesummegedoen hunn, fir esou Mënsche mat engem mentalen Handicap eng Aarbecht am Gaart an am Shop unzebidden.

Am Wanter 2012 goufe grouss Ëmbau- a Renovatiounsaarbechte lancéiert, d'Entrée vergréissert, e richtege Buttek amenagéiert, sou wéi e Café an eng Terrass gebaut. Am Juli 2013 waren d'Aarbechte fäerdeg an den neie Päiperleksgaart gouf ageweit. Uganks 2018 gouf dunn och nach den Daach vun der Zär komplett renovéiert.

Och dëst Joer koum nach eppes Neies dobäi. D'Visiteure kënne sech an Zukunft komplett iwwer d'Metamorphose vum Päiperlek informéieren a ginn an engem Film méi Detailer iwwer eis heemesch Pimpampele gewuer. Donieft kann ee sech um 1. Stack nach eng flott Fotosgalerie vum Donny Livet ukucken. D'Biller goufen all am Päiperleksgaart gemaach.

De Päiperleksgaart ass vum 1. Abrëll bis den 31. Oktober 2019 all Dag op vun 9.30 bis 17 Auer, och op de Feierdeeg.