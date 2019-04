De Raphaël Fiegen, bekannt duerch ënner anerem den Documentaire "Op 4 Patten", wëll de Kungsleden-Trail packen.

Dat sinn iwwer 400 Kilometer duerch dat schwedescht Lapland, also iwwer Schnéi an Äis. An dat bei äiskalem Wand a bal op sech eleng bestallt.

Awer just bal. Hien hat eng ganz Ekipp ronderëm sech, déi den Nicolas Havé bis an den Norde begleet huet. Am Magazin weise mir dës Woch déi eenzel Etappe vun der Aventure.