Vill Famillen di sech schwéier, de Kanner den Doud z'erklären. Mat Lego-Kitten kann een dat op eng spilleresch Aart a Weis ze maachen.

Zu wiem senger Kandheet oder Jugend huet Lego net dozou gehéiert? Egal, ob een es selwer hat, iergendwéi ass ee mat deene quadratesche Stécker awer a Kontakt komm. Et huet ee souguer d'Gefill, dass Lego ëmmer méi beléift géif ginn, sief dat duerch d'Lego-Filmer, seng Spiller, Fräizäitparken, oder senge verschiddene spezial Packungen, déi sou zimlech alles ofdecken. Ausser een Thema: den Dout.

Et ass keen einfacht Thema an och vill Erwuessener di sech schwéier, driwwer ze schwätzen. Si hunn awer nach vill méi Schwieregkeeten, fir Kanner richteg z'erklären, wat et heescht, dass eng Persoun dout ass, a wat mam Kierper vum Verstuerwenen da geschitt. Ee Betrib aus Wien, deen all Dag mam Dout konfrontéiert ass, huet sech elo mat engem lizenzéierte Lego-Hiersteller zesummegesat, an 3 Kitten entwéckelt, déi Kanner op eng spilleresch Aart a Weis demonstréieren, wat virun an no engem Begriefnis esou geschitt.

D'Iddi dofir ass haaptsächlech duerch Gespréicher komm mat Famillen, wou ee Stierffall haten, an net woussten, wéi se dat hire Kanner esou erkläre sollten, dass d'Kand dat och versteet. Esou ass an dem éischte Kit ee Kierfecht inklusiv Grafsteen, Graf, Bagger an Doudegriewer. Deen zweeten huet ee Crematoire plus Sarg, wou kann eragefuer ginn. An deen drëtte Kit ass eng Trauerkutsch mat "Trauerfamill" dobäi, also eng Lego-Famill mat Mamm, Papp, Kand, engem Doudegen an engem Skelett.

Natierlech kléngt dat mol immens makaber an d'Iddi, engem Kand esou eppes ze kafen, schreckt déi meescht ënnert eis éischter of. De "Wiener Landesverband fir Psychotherapie" steet awer voll a ganz hannert där Iddi, well Kanner ganz vill iwwert d'Spille Situatioune verschaffen a léieren, mat hire Gefiller ëmzegoen. Einfach, awer virun allem kloer Wierder sinn déi richteg Aart a Weis, fir driwwer ze schwätzen.

Ganz falsch ass et, wann ee mam Kand guer net driwwer schwätzt, an einfach sou mécht, wéi wann alles normal wier. Doduerch, dass net driwwer geschwat gëtt, entsteet d'Impressioun, dass dat Ganzt Tabu ass, wat nach méi Angscht an Onsécherheete beim Kand schaaft. D'Kand kritt egal wéi mat, dass eppes net stëmmt, an traut sech dann net, fir sech matzedeelen, wouduerch d'Kand sech dann eleng gelooss fillt.

Iwwregens sinn et net déi éischt "special editions" vun där Zort: dee selwechte Betrib huet zum Beispill schonn ee Läichewon produzéiere gelooss, deen europawäit extrem beléift war.