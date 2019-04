Vill Leit waren trotz dem kale Wieder kucke komm. 302 Leit hunn am Cortège deelgeholl.

Quasi alles konnt een do kafen, vum Hunneg zur Hunneg-Crème iwwer Hunneg-Drëpp, Ham, Kéis, Mëllech. Regional Produiten, Déieren vun den Geesen zu de Kéi, Päerd oder Iesel a kleng Déieren konnt een kuken an upacken.

Vum 12 Päerdigen Trakter bis zum 500päerdigen konnt een alles bewonneren.

Ronn 3.000 Leit waren do, fir de Cortège zu kuken an déi eng oder anner Foto mam Bauer Bruno an Anja aus Bauer sucht Frau.

De kompletten Erléis geet un den Télévie. Nächste Rendez-Vous ass dann den 27.4 groussen Télévie-Dag am Kiischpelt.

Fotoe vum Ketty a Rom Hankes