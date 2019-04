E Mann a Florida hat e Faibel fir exotesch Déieren, seng Passioun ass awer net gutt ausgaangen.

En Awunner vun Alachua aus dem US-Bundesstaat Florida ass vu sengem Hausdéier dout gemaach ginn, dat melle lokal Medien. De Mann hat zwee Kasuaren, an aner exotesch Déieren, als Hausdéier gehalen. Leschte Freideg war de 75-Joer-ale Mann bei senge Vulle gefall an ass doropshi vun engem vun de Kasuaren attackéiert an déidleche blesséiert ginn. De Mann ass am Spidol gestuerwen.

Kasuare si Laf-Vugel a kommen ursprénglech vun Neiguinea. Si hu laang Krallen, kënne bis zu zwee Meter héich sprangen a mat bis zu 50 km/h lafen. D'weiblech Déiere kenne bis zu 76 Kilo schwéier ginn, déi männlech bis zu 55 Kilo.