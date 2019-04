Fuerscher hunn 12 Länner identifizéiert, an deene bedeitend méi Jonge wéi Meedercher op d'Welt kommen.

Dorënner och osteuropäesch Länner wéi Albanien a Montenegro. Am dackste kéimen Ofdreiwunge wéinst dem Geschlecht awer an Ostasien vir. Dee gréissten Ecart hunn d'Fuerscher a China an Indien observéiert. Hei sinn 12, respektiv 10,5 Millioune Frae manner op d'Welt komm, wéi am statisteschen Duerchschnëtt.

D'Tendenz hätt an de 70er Joren ugefaangen, esou d'Fuerscher, zanter et méiglech ass duerch en Ultraschall erauszefannen, wéi ee Geschlecht e Fötus huet. Statistesch gesi kéimen op all 100 Gebuerte vu Meedercher 105 Jongen, an 12 Länner hätt een awer observéiert, datt den Ecart méi grouss wier.

Mëttlerweil géif d'Tendenz, fir weiblech Fötussen ofzedreiwen, erëm zeréckgoen. A China zum Beispill wier den Ënnerscheed 2005 am gréisste gewiescht - an deem Joer koumen op all 100 Gebuerte vu Meedercher 118 Jongen. D'Fuerscher féieren de Réckgank ënnert anerem op en Oplackere vun der Ee-Kand-Politik zréck.

Bis et erëm e biologescht natierlecht Verhältnis vu Männer a Fra gëtt, wäert et awer nach Joerzéngten daueren.

PDF: Etude Geziilten Ofdreiwungen