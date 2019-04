D'Police zu Ohio ass geruff ginn, well sech e Mann an engem Restaurant de Batti gestallt huet.

De Manager huet dem Mann gesot, e soll d'Lokal verloossen. De Client huet dunn aus sengem Pullover e Leguan gezunn an dësen op de Gérant geschleidert. Wéi d'Police komm ass, hat de Mann sech scho mam Déier duerch d'Bascht gemaach. E konnt awer kuerz drop fonnt ginn.

De Mann gëtt wéinst Stéierung vum ëffentleche Fridden, Widderstand bei der Verhaftung an Déierequälerei ugeklot. Der Police no huet d'Déier ënnert anerem e Bee gebrach, dat muss operéiert ginn. Nom Leguan, deen d'Poliziste "Copper" genannt hunn, gëtt elo an engem Déierenasyl gekuckt.