Virun Ouschteren ass jo bekanntlech d'Faaschtenzäit a wien do och wierklech faaschte wëll, dee muss op villes verzichten.

Dorënner och den Alkohol. Eppes, dat esou muncher een nëmmen ongär opgëtt. Mee wéi schwéier ass et wierklech op de Béierchen no der Schaff oder d’Kippchen no enger Receptioun ze verzichten?

Eng Paus vum Alkohol, dat huele sech vill Leit vir, wa se hirem Kierper eppes Guddes wëllen. "Dry January" a "Sober October" sinn dofir Trends, déi och bei eis esou lues ukommen. Experte soen, dass ee schonn no e puer Deeg ouni Alkohol en Ënnerscheed mierke kéint. Et soll een anscheinend besser schlofen an et soll ee méi konzentréiert sinn. Vill Leit, déi eng Paus maachen, mierken och, dass se ofhuelen.

E frappanten Ënnerscheed mierkt een awer just, wann ee virdru vill gedronk huet. Am anere Fall kënne sech kleng Verännerunge bemierkbar maachen oder et mierkt ee keen Ënnerscheed. Egal wéi ass eng Paus vum Alkohol awer ëmmer eng gutt Iddi. Esou mierkt een och, ob een en Alkoholproblem huet. Wann et engem an där Zäit immens schwéier fält, op den Alkohol ze verzichten, sollt een en Dokter oder eng Berodungsstell opsichen.

Zu Lëtzebuerg ginn et geschat 30.000 Leit, déi en Alkoholproblem hunn. 8 bis 10 Dausend dovu si richteg Alkoholiker. Déi aner drénken deelweis ze vill Alkohol oder wëssen net richteg, mat de Suitte vum Alkoholkonsum ëmzegoen.

Dacks héiert een de Sproch "wann een a Moossen drénkt, ass alles an der Rei". Ma wat ass a Moossen? Ëmmer erëm ginn et nei Studien, déi engem soen, wéi vill Alkohol een da wierklech drénken dierf.

Effektiv sollt een, wann een eng Fra ass, net méi wéi 20 Gramm Alkohol a wann een e Mann ass, net méi wéi 30 Gramm Alkohol den Dag konsuméieren, plus 2 Deeg an der Woch eng Paus maachen. Dat wieren 10 bis 15 Unitéiten an der Woch.