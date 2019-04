Spendeprojete ginn et der vill. Lët’z Fetz ass eemoleg. Zwee Lëtzebuerger plangen hir perséinlech Aventure a sammelen dobäi Sue fir de gudden Zweck.

Lët’z Fetz ass am Januar 2019 gerënnt ginn. Dat ass och den Numm vun hirer Ekipp, mat där de Gilles Vasseur a Pier Schmitz beim Auto-Rallye Pothole Rodeo am Juli un de Start ginn.

D’Zil vun dëser Rallye ass et, an 10 Deeg duerch 11 Länner ze fueren. D’Kritären, fir matzefueren, erlaben dobäi awer net d’Participatioun mat egal wéinegem Auto.

Dëse muss mindestens 20 Joer al sinn a maximal 500 Euro kaschten. Hiren Auto hu si virun e puer Woche fonnt a kaf, e VW Scirocco vun 1983. Dee maache si elo fit fir dës Aventure an och zum Highlight vum Spendeprojet.

Hiren Auto steet net nëmmen am Mëttelpunkt fir d’Rallye, ma spillt och déi gréisste Roll, wann et ëm de gudden Zweck geet. E soll nämlech am Hierscht versteet ginn, sou dass d’Sue kënne fir "Mir wëllen Iech ons Heemescht weisen" a.s.b.l. kënne gespent ginn.

D’Kënschtler Daniel Mac Lloyd a Raphaël Gindt hunn den Auto heifir mat engem Graffiti designt. Dëse Samschde wäerten déi zwee hire Projet an der Konschtgalerie Kamellebuttek presentéieren an den Auto ausstellen. Wéi hire Projet weidergeet, kann een op de soziale Medie suivéieren. Do fënnt een och all Informatiounen, fir déi zwee ze ënnerstëtzen an ze spenden.

LINK: Hir Facebook-Säit

LINK: Hiren Instagram-Account