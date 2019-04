Hie muss sech gefillt hunn, wéi de Flash oder och de Supermann.

An der Gemeng Uster war e Schwäizer zu Fouss méi séier, wéi d'Police dat erlaabt. Mir mussen hei awer präziséieren, datt hien an enger 20 km/h-Zon geblëtzt gouf, wat eng Vitess ass, déi u sech vill Sportler kann op kuerz Distanz dropkréien. An awer bleift dëse Video ganz speziell.

Et soll fir hien awer keng Konsequenze ginn. D'Police war iwwert dës Foto éischter amuséiert.