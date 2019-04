Ee Mann zu Hong Kong gouf zerklappt, well hie Spoilere vum Avengers Endgame virun engem Kino verzielt hat.

Dësem Mann säi Kinosowend ass wuel net esou ausgaangen, wéi hie sech et villäicht geduecht hat. Nodeems hie sech den 3 Stonne laange Marvel-Film ugekuckt hat, huet hie virun der Entrée vum Kino ganz haart Detailer vum Film verroden. Verschidde Leit, déi grad an der Rei stoungen, fir de Kino ze betrieden, hunn dëst matkritt a waren natierlech guer net begeeschtert. De Mann ass du souguer vun engem Fan geschloe ginn, well dëse sech sou opgereegt hat.

D'Aktioun huet d'Ronn op verschidde soziale Netzwierker gemaach an d'Meenunge vu de Leit si ganz ënnerschiddlech. Déi eng fannen, dass alles richteg gemaach gouf, anerer fannen d'Aktioun iwwerdriwwen.