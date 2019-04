Wéi déi US-amerikanesch Medie mellen, ass de Regisseur no engem Schlaag gestuerwen.

Den US-amerikanesche Filmregisseur a Produzent John Singleton ass onerwaart am Alter vu nëmmen 51 Joer gestuerwen.

Hien ass virun allem fir Filmer wéi "2 Fast 2 Furious", "51" an "Atemlos" bekannt gewiescht. Wéi et säitens der Porte-Parole Shannon Barr heescht, hätt d'Famill no sengem Schlag decidéiert, all liewenserhalend Mesuren ze stoppen.

De 17. Abrëll huet de Singleton en uerge Schlag gemaach, zënterhier gouf hie vu Maschinnen um Liewe gehalen.