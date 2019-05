Onbekannt Kënschtler hunn an der Walpurgisnuecht eng Holzfigur vum Donald Trump an e Kreesverkéier gestallt.

Déi liewensgrous Figur ass zu Kirchberg (D) an engem Kreesverkéier entdeckt ginn, natierlech op der "allerbeschter" Plaz. D'Kënschtler vun dësem "Wonnerwierk" hunn d'Holzfigur wahrscheinlech mat enger Motorsee hiergestallt. De "beléiftsten" amerikanesche President hält ee Schëld an der Hand, wou drop steet "Donald Trump sagt zu seinen Freunden: Liebe Deine Feinde!". Een zimlech passende Saz fir de "mënschefrëndlechen" Trump.

D'Autosfuerer solle beim Ubléck vun der "wonnerschéiner" Figur souguer vill méi lues fueren, wat eng berouegend Wierkung op de Stroosseverkéier hätt, confirméiert d'Police vu Simmern mat engem Clin d'oeil.

Hei fannt dir nach eng Rei "wonnerbar" Fotoen, dass och dir déi super Figur kënnt "bewonneren":

D'Statu, déi ongeféier 200 Kilo weit an aus dem Stamm vun enger Eech gemaach gouf, steet awer net zoufälleg genau op där Plaz, well dem Trump seng Virfare aus Simmern kommen. Esou eng Figur kascht, wann ee se an Optrag gëtt, dackst tëscht 8.000 an 10.000 Euro. Ob d'Figur laang op där Plaz stoe bleift a wéi et dono domadder weidergeet, ass aktuell nach net gewosst.