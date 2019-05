60 Leit hate sech fir de Casting gemellt, um Enn gouf et ee Gewënner an deen heesct Fabio Mendes.

60 Leit hate sech am Ganze gemellt, 20 waren der op déi éischt Ronn an de Studio vun RTL komm. Aus deenen 20 koumen der 12 an déi nächst Ronn, wou si d’Aufgab kruten 2 Videoen an 3 Wochen ze produzéieren.

Enn Abrëll sinn déi Videoen dunn op rtlyou.lu online gewiescht an d’Zuschauer konnte per Likes weisen, wéi eng Videoen hinnen am beschte gefall hunn.

Hei de Link op d'Videoen op RTL.lu

Am ganzen 8 sinn der dunn e Sonndeg an de Knauf Shopping Center am Pommerlach komm, fir sech nach emol virun d’Jury ze stellen.

De Yaya, Gonçalo, d‘Emski an den Eric hunn d‘Kandidaten op hir Videoen ugeschwat an hinne Feedback ginn.

4 Kandidate sinn dunn nach an déi „enger Auswiel“ komm, wouropshin sech d‘Jury mat der Ekipp vum RTL You nach emol beroden huet, iert dunn de Gewënner annoncéiert gouf.

De Fabio Mendes huet am meeschten erausgestach mat senge Videoen a kritt elo an de nächsten Deeg säin eegenen Channel op rtlyou.lu . Dobäi krut hien och nach en Kaddo vum Knauf.