Mat dëser Léisung wëllen d'Schüler aus dem Lycée zu Bouneweg eppes géint d'Liewensmëttelverschwendung maachen.

Al Baguetten, Olivenueleg, Kraider a vill Handaarbecht. 6 Schüler aus dem Lycée Technique vu Bouneweg hu mat hirer Minientreprise probéiert, eng Léisung fir en Deel vum Gaspillage Alimentaire ze fannen. D’Iddi vun der Minientrepris ass et nämlech, aus alem Brout, wat d’Bäcker ewechgeheie mussen, well et haart ass, eppes Neies ze maachen. U sech ass d’Panoplie vun de Méiglechkeete relativ grouss. Et kann een zum Beispill Croutonen draus maachen oder Panéiermiel. Mä dat si Saachen, déi et schonn dacks ginn. Wat awer scho méi aussergewéinlech ass, ass d’Iddi aus dem Brout Chipsen ze maachen.

A genau déi Chipse sinn net just nohalteg, mä och komplett aus Bioproduite gemaach. D‘Brout, den Ueleg, d’Kraider, an d'Tut, an déi se agepaakt ginn, si komplett aus biologescher Produktioun. Mä wou et awer méi knëffleg gouf, dat war den Emballage. Well si hu just e klenge Chiffer vun Emballagë gebraucht. An déi ze fannen, war guer net esou einfach. Et huet relativ laang gedauert, bis eng Firma fonnt gouf, déi esou en Emballage liwwere konnt, dee biologesch ofbaubar ass, an net ze deier war.

Dat heescht awer net, dass ee sech domat zefridde gëtt. Nodeems schonn iwwer 300 Tute Chips verkaf goufen, ass de Marché nach eemol analyséiert ginn. An do huet ee séier erausfonnt, datt d' Potential vill méi grouss ass, wéi am Ufank geduecht. Well mat engem Präis vu 5 Euro fir eng Tut Chips ass een um Maart konkurrenzfäeg.

Ween elo interesséiert ass, de Schüler bei hirer Aarbecht iwwert d’Schëller ze kucken oder einfach just eng Tut Chips ze kafen, dee kann dat den 11. Mee vun 10 Auer un op der Porte Ouverte vum Lycée Technique vu Bouneweeg maachen.